Hiiumaa koduveinikonkurss algab

Jane Sinijärv MTÜst Hiiu Öko teatas, et tänavu toimub esimene Hiiumaa koduveinikonkurss, kuhu algab juba veinide vastuvõtt. Osalemiseks tuleb vein tuua hiljemalt 15. septembriks Kärdla päevakeskusesse Põllu 1. Päeva­keskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–15ni ja laupäeval kella 10–14ni.Pudeliga peab kaasas olema silt, millel on kirjas veini valmistamise aasta ja tooraine. Rohkem kui ühe tooraine puhul tuleks komponendid kirja panna järjekorras vastavalt osakaalule, alustades peamisest. Konkursile esitatud vein peab olema vähemalt pooleliitrises klaaspudelis.Žürii hindab koduveine ja teeb võitja teatavaks 16. septembril kell 16 Kärdlas Baabade kohvikus.Üleskutse konkursiveinid käima panna tegi Jane Sinijärv juba mullu sügisel. “Ootame rohket osavõttu, sest kuuldavasti leidub Hiiumaa keldrites hulganisti pudelitesse pandud hõrgutavaid maitseid,” ütles Jane Sinijärv.