HiiuIngli viisid vette kaks kraanat

Eesti Ajalooliste Laevade Selts

Seitse aastat ehitatud Hiiu kaljas jõudis kahe kraana jõul vette pühapäeval, päev varem olid Riin Padu andnud talle nime – HiiuIngel.Eesti suurimaid koopialaevu, 17 meetri pikkune ja 5 meetri laiune kaljas, hiidlaste poolt halulaevaks kutsutu, tõrkus laupäeval mööda renne merre minemast. Eest tõmmatuna, tagant tõugatuna liikus see oma neljasaja inimese silme all neli-viis meetrit.





Autor: Harda Roosna

