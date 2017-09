Hambaravihüvitis paljudel kasutamata

Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30eurone hambaravihüvitis. Eesti haigekassa spetsialist Kaidi Kasenõmm teatas, et kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada. 30eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni poole raviarve eest tasumiseks, teise poole summast tasub patsient ise. Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ja hiljem ei pea patsient esitama ühtegi dokumenti või avaldust.

Hiiu maakonnas saab täiskasvanute hambaravi­hüvitist 11. septembri seisuga kasutada kahes kohas: Käina hambaarsti Küllike Tammeveski ja Kärdlas hamba­arsti Heli Miku juures.

Hiiu maakonnas on täiskasvanute hambaravi­hüvitist seni kasutanud üle saja inimese, sh 70 inimest 30eurost hüvitist ja 45 inimest 85eurost hüvitist. Kokku on hüvitisi kasutatud üle 4200 euro.

Autor: Helja Kaptein Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas vähemalt 30eurone hambaravihüvitis. Eesti haigekassa spetsialist Kaidi Kasenõmm teatas, et kuna summa ei kandu üle järgmisesse kalendriaastasse, tasub tänavune hüvitis enne aasta lõppu ära kasutada. 30eurost hambaravihüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni poole raviarve eest tasumiseks, teise poole summast tasub patsient ise. Hüvitis arvestatakse patsiendi arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ja hiljem ei pea patsient esitama ühtegi dokumenti või avaldust.

Hiiu maakonnas saab täiskasvanute hambaravi­hüvitist 11. septembri seisuga kasutada kahes kohas: Käina hambaarsti Küllike Tammeveski ja Kärdlas hamba­arsti Heli Miku juures.

Hiiu maakonnas on täiskasvanute hambaravi­hüvitist seni kasutanud üle saja inimese, sh 70 inimest 30eurost hüvitist ja 45 inimest 85eurost hüvitist. Kokku on hüvitisi kasutatud üle 4200 euro.

Sildid: hambaravihüvitis, ravikindlustus