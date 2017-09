Haiglat hakkab juhtima Tõnis Siir

erakogu

Eile kogunes Hiiumaa haigla nõukogu, et valida juhatuse liige ning arutada haigla uut rahastusmudelit.Nõukogu otsustas, et koos senise juhatuse liikme Riina Tammega hakkab SAd Hiiumaa Haigla juhtima Tõnis Siir (56), kes on ühtlasi ka SA Läänemaa Haigla juht ja erialalt üldkirurg.Haigla nõukogu esimees Agris Peedu selgitas, et Siir ja Tamm jagavad vastutusvaldkonnad. Siiri hooleks jääb arstide saarele toomine, kas siis püsivalt või tööle ning Hiiumaa tervisekeskuse ehitus. “Läänemaa haigla ehitab samuti tervisekeskust ning PERH on huvitatud, et see rajataks ka Hiiumaale,” selgitas Peedu.Koosolekul tutvustati nõukogu liikmetele ja juhatusele ka haigla uut rahastusmudelit, mis on sisuliselt aastaeelarve, senise teenuste ostul põhineva asemel, mis väikese elanikkonnaga saarel ei toiminud. “Loodame oktoobrikuu jooksul leppida kokku lõpliku mudeli, et siis novembris juba ametlikult ministeeriumile taotlus esitada,” lisas Peedu.Täiendavalt oli päevakorras ka käesoleva aasta eelarve täitmise ülevaade ja ravitöö ülevaade. HARDA ROOSNA