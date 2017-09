ESTIslandflights

Kui keerulise nimega Transaviabaltika saartele lendama hakkas, oli eestlastelgi tegu, et lohisevalt pikk kaubamärk Saarte­lennuliinid meelde jätta ja sellenimeline netis üles leida. Aga kujutlege korraks, kuidas te seda nime oma Suurbritannia tuttavale “spellite”: “es-ei-ei-ar-ti-i-el-e-en-en-ju-el-ai-ai-en-ai-di”. Pole just lihtsamate killast tegevus.

Aga see on pool muret, sest teie tuttaval olete ju teie ise, kes te aadressi teate. Mida aga peavad tegema välismaalased, kes tunnevad Hiiumaad ja Saaremaad rohkem Dagö ja Öselina? Lootusetu ettevõtmine, sest firma nimes pole ka sõna Estonia ega ühtki inglisekeelset viidet lendamisele.

Teadaolevalt on täiesti võimalik jätta eestikeelsele veebilehele senine nimi alles ja inglisekeelsele lisada inglisepärane nimetus. Kuid ettevõtte kõneisik Rene Must ütles Hiiu Lehele, et neil ei ole plaanis kodulehe nime muuta, kuna “see on otsene nimetus ning inglise keelses versioonis oleks keeruline säärast nime leida”.

Hiiu Leht ruttab hädasolijale appi ja pakub välja nimetuse ESTIslandFlights. Vähemalt on sõnad “flights” ja “island” inglisekeelses keeleruumis hästi tuttavad ja lühendit EST teatakse laialt Eesti inglise­keelse nimetuse Estonia lühendina.

Sama mure on veebilehe praamid.ee nimetusega. Jah, saareelanikud on ju praami nimetusega harjunud ehkki see on põhimõtteliselt vale. Reisijaid veavad ju parvlaevad, mitte praamid. Aga ka selle veebilehe nimi ei ütle inglise keeleruumist pärit inimesele midagi ja seda ei oska ilmselt keegi otsida. Samas külalisi ootame me kogu maailmast.

Ehk vaataks siis talvel, kui turiste vähem, üle need võimalused, kuidas kaugemalt tulijad meie transpordiühendused lihtsamini üles leiaksid.

12. september 2017