Erakonnad võtavad valimisliitudele järgi

Hiiumaa valimisliitude arv vähenes kolm korda, valimisliidus kandideerijate arv jäi sisuliselt samaks. Erakondadest on nimekirja kasvatanud ainult sotsiaal­demokraadid.

Esialgsete nimekirjade järgi kandideerib kolmes valimisliidus 104 ja nelja erakonna nimekirjades 92 kandidaati. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel osales üheksa valimisliitu 107 kandidaadiga, erakonnad kokku 77 kandidaadiga.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Hiiumaa valimisliitude arv vähenes kolm korda, valimisliidus kandideerijate arv jäi sisuliselt samaks. Erakondadest on nimekirja kasvatanud ainult sotsiaal­demokraadid.

Esialgsete nimekirjade järgi kandideerib kolmes valimisliidus 104 ja nelja erakonna nimekirjades 92 kandidaati. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel osales üheksa valimisliitu 107 kandidaadiga, erakonnad kokku 77 kandidaadiga.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: erakond, valimisliit