Dagöplast lõpetas töö kolmandas tsehhis

ASil Dagöplast on suurim tootmistsehh Käinas, teine tsehh Nõmmekülas ja kolmas tsehh töötas Lehtmas. Kolmandas tsehhis toodeti kilekotte ja töödeldi ümber kilematerjali. Alates juunist on Lehtma tsehhis, kus oli ametis 25 töötajat, töö lõppenud. Dagöplasti tegevdirektor Kulvo Pendra selgitas, et suur osa Lehtma töötajaid tuli üle Käina tsehhi, osa aga valisid koondamise. Mis nendes ruumides edaspidi tehakse, Pendra öelda ei osanud: “Meie jaoks oli Lehtma rendipind ja millega hakkab tegelema Lehtma kinnistu omanik, pole teada.”

Kinnistu kuulub ASi Dagöplasti endisele omanikule Leif Anderssonile.

AS Dagöplast on polüetüleenist kiletoodete tootja asukohaga Hiiumaal. Ettevõte tegutseb 1998. aastast ja on üks juhtivatest kiletootjatest Baltikumis. Peamiseks toodanguks on erinevad kilekotid, prügikotid, kilepõlled, hoiatuslindid ja kaablikaitse lindid. Lisandunud on ka plasttorude tootmine. Samuti tegeletakse plastijäätmete ümbertöötlemisega.

Autor: Helja Kaptein ASil Dagöplast on suurim tootmistsehh Käinas, teine tsehh Nõmmekülas ja kolmas tsehh töötas Lehtmas. Kolmandas tsehhis toodeti kilekotte ja töödeldi ümber kilematerjali. Alates juunist on Lehtma tsehhis, kus oli ametis 25 töötajat, töö lõppenud. Dagöplasti tegevdirektor Kulvo Pendra selgitas, et suur osa Lehtma töötajaid tuli üle Käina tsehhi, osa aga valisid koondamise. Mis nendes ruumides edaspidi tehakse, Pendra öelda ei osanud: “Meie jaoks oli Lehtma rendipind ja millega hakkab tegelema Lehtma kinnistu omanik, pole teada.”

Kinnistu kuulub ASi Dagöplasti endisele omanikule Leif Anderssonile.

AS Dagöplast on polüetüleenist kiletoodete tootja asukohaga Hiiumaal. Ettevõte tegutseb 1998. aastast ja on üks juhtivatest kiletootjatest Baltikumis. Peamiseks toodanguks on erinevad kilekotid, prügikotid, kilepõlled, hoiatuslindid ja kaablikaitse lindid. Lisandunud on ka plasttorude tootmine. Samuti tegeletakse plastijäätmete ümbertöötlemisega.

Sildid: Dagöplast, kiletoodete tootja, koondamine