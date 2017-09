10 minutiga lennujaamast kesklinna

Kärdlast lennukiga Tallinnasse sõites ei ole enam muret, kuidas sealt ruttu linna saada, kui just taksot ei taha võtta. Mugav ja kiire ühendus nii Tallinna bussijaama kui kesklinnaga on tramm number 4, mis liigub alates septembrist lennujaamani.

Trammiliini lõpp-peatus asub reisiterminali linnapoolses otsas, kuhu juhatavad sildid. Ehitamisel on ka uus jala­käijate galerii, tänu millele pääseb reisija reisiterminalist otse trammile. “Ühendusgalerii valmib novembri keskpaigaks, selle pikkuseks on umbes 50 meetrit,” selgitas Tallinna lennu­jaama avalike suhete juht Priit Koff. Ta lisas, et galerii juurde tuleb ka eskalaator ja ratastoolide jaoks lift.

Uus trammiliiniharu kulgeb Ülemiste keskusest tükk maad eemalt, mööda Lõõtsa tänavat ning lõpp-peatus on lennujaama hoone linnapoolse otsa juures.

Lennujaamast saab trammiga kesklinna, ent trammiga lennujaamast sadamasse sõitmiseks tuleb ikka poolel teel ümber istuda, sest lennujaamast tulev tramm number 4 viib Tondile, sadama äärest mööda sõitev number 2 aga lõpetab lennujaama asemel Sõjamäel.

Lennujaama trammiliini taristu projekteerimis- ja ehitustöid rahastati 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu fondidest ja objekt valmib täielikult selle aasta lõpuks. Objekti maksumus on 11,5 miljonit eurot ja peatöövõtja on Merko Ehitus.

Autor: Helja Kaptein

