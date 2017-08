Vallikivi plaanib ehitada moodsaima lauda

Käina valla Kalda talu peremehe Mati Vallikivi ettevõte OÜ Männaka on üks Hiiumaa suurimaid mahepiimatootjaid. Ettevõtte Männamaal asuv laut on juba ajahamba räsitud ja seal on raske kõiki euronõudeid täita. Seega otsustas peremees ehitada oma lüpsilehmadele kaasaegse lauda. Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse tänavuses neljandas voorus sai OÜ Männaka selleks toetust ligi 466 000 eurot. Mati Vallikivi ütles, et ehitus peaks algama veel sel aastal.

Autor: Helja Kaptein

Sildid: laut, mahepiimatootja, männaka