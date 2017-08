Valimiste teema

Kärdla keskväljaku arendamine, millele praegu esmajärjekorras PKT toetust soovitakse, on kindlalt oluline projekt ja saare pealinna mainele tähtis, kuid selle mõju töökohtade loomisele pigem kaudne.

Ei pea omama ennustajavõimeid, et juba lähitulevikus viivad haldusreformiga kaasnev valdade liitmine ja maavalitsuse sulgemine Hiiumaalt kuni poolsada töökohta. Inimesed, kes seni vallamajades või maavalitsuses töötanud, on töökoha kaotuse järel mugavustsoonist välja raputatud ja hakkavad otsima uut ametit. Hiiumaa tööturu võimalused aga on piiratud ja need otsingud võivad viia perede saarelt lahkumiseni. Mida vähemaks jääb töö­kohti, seda kiiremini see arenguspiraal ennast allapoole kerib.

Perspektiiv, kus Kärdlas saab olema küll uhke keskväljak, kus paaril suvekuul jalutavad turistid ning kord kümne aasta jooksul toimub paraad, kuid enamasti ulub tuul, näib reaalne.

Otsustajatest sõltub, kas see oht suudetakse pöörata võimaluseks ning oma seisukoha võiksid selles, nagu paljudes teisteski Hiiumaa arengut puudutavates asjades, öelda kõik, kes sügisestel valimistel kandideerivad, et valijad saaksid ühte või teist plaani eelistada.

