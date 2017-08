Valik: Loomekeskus-spaa või keskväljak

Kaks aastat tagasi hoogsalt esitletud plaan rajada Kärdlasse tervise- ja loomekeskus, mis sisaldaks nii spaad kui ka Eesti toidu avastuskeskust, on esialgu jäänud lennukaks ideeks. Millal see valmida võiks, ei oska öelda keegi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Kaks aastat tagasi hoogsalt esitletud plaan rajada Kärdlasse tervise- ja loomekeskus, mis sisaldaks nii spaad kui ka Eesti toidu avastuskeskust, on esialgu jäänud lennukaks ideeks. Millal see valmida võiks, ei oska öelda keegi.



Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: keskväljak, konkurentsi­võime, maakonna, projekt, tervise ja loomekeskus