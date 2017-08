Uus kalapood võtab juba ilmet

Kärdlas Heltermaa maanteel hakkab valmima uus kala ja kalatarvete kauplus Kala ja Võrk, mis asendab nii kala müüjale kui ostjaile kitsaks jäänud kalapoodi Kärdla turul. Samasse majja tuleb ka võrgutöökoda ja muudki. Ehitustööd on suures osas valmis, praegu käib terrassi ehitus, et tulevased külastajad saaks suvel väljas istudes suitsukala nautida. Ka rajatakse parkla, mille ehitus on samuti lõpukorral. Sisemised ehitustööd on valmis ning töömehed paigaldavad mööblit ja seadmeid, millest osa veel saabumata. Täpset avamiskuupäeva ei tea omanikud veel lubada, sest taotlemisel on ka vajalikud tegevusload, ilma milleta kauplust avada ei saa.Kauplus Kala ja Võrk ning selle juurde kuuluv võrgutöökoda kuulub OÜle Stonefish, mille omanik on Imre Kivi.