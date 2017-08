Tuuleparkide vastased loovad valimisliidu

Valimisliit “Ei tuugenitele!” soovib Hiiumaa vallavolikogu valimistel oma nimekirjaga välja tulla.

Valimisliidu üks initsiaatoreid, Paap Kõlar ütles Hiiu Lehele, et mõttekaaslaste tuumik oli koos juba ammu. “Ühiselt jõudsime arusaamisele, et kuna kohalikku referendumit ei ole tuuleparkide küsimuses vaatamata nõudmistele korraldatud, tuleb seda teha valimiste vormis,” selgitas Kõlar.

Mees nõustus oletusega, et osaliselt kattub valimisnimekiri mittetulundusühingu Hiiu Tuul liikmetega, kuid mitte üks-ühele ja liikmelisus pole määrav.

“Mitmekesine ning rohkeid valikuid pakkuv nimekiri on veel avatud ja kõik mõttekaaslased, kes on valmis peamise eesmärgi nimel kandideerima, on oodatud,” ütles Kõlar, lisades, et oluline on anda hiidlastele selge võimalus seisukoha väljendamiseks tuuleparkide küsimuses.

Valimisliidu programmist rääkides ütles nimekirja eestvedaja, et peaeesmärgiks on Hiiumaa säästmine tuuletööstusest ja igas mõttes puhas silmapiir. Valijatelt soovitakse mandaati, et arendajatega sõlmitud kokkulepped tühistada ja tuuleparkide rajamine Hiiumaale ning selle lähistele ära hoida.

Aastal 2002 kandideeris Kõlar üksikkandidaadina Kõrgessaare vallavolikogusse ja kogus 47 häält. 2009. aastal teenis ta valimisliidus Surf ja Seiklus 16 häält ja 2013. aastal samas valimisliidus, aga Hiiu vallavolikogusse kandideerides 10 häält.

Autor: Peep Lillemägi Valimisliit “Ei tuugenitele!” soovib Hiiumaa vallavolikogu valimistel oma nimekirjaga välja tulla.

Valimisliidu üks initsiaatoreid, Paap Kõlar ütles Hiiu Lehele, et mõttekaaslaste tuumik oli koos juba ammu. “Ühiselt jõudsime arusaamisele, et kuna kohalikku referendumit ei ole tuuleparkide küsimuses vaatamata nõudmistele korraldatud, tuleb seda teha valimiste vormis,” selgitas Kõlar.

Mees nõustus oletusega, et osaliselt kattub valimisnimekiri mittetulundusühingu Hiiu Tuul liikmetega, kuid mitte üks-ühele ja liikmelisus pole määrav.

“Mitmekesine ning rohkeid valikuid pakkuv nimekiri on veel avatud ja kõik mõttekaaslased, kes on valmis peamise eesmärgi nimel kandideerima, on oodatud,” ütles Kõlar, lisades, et oluline on anda hiidlastele selge võimalus seisukoha väljendamiseks tuuleparkide küsimuses.

Valimisliidu programmist rääkides ütles nimekirja eestvedaja, et peaeesmärgiks on Hiiumaa säästmine tuuletööstusest ja igas mõttes puhas silmapiir. Valijatelt soovitakse mandaati, et arendajatega sõlmitud kokkulepped tühistada ja tuuleparkide rajamine Hiiumaale ning selle lähistele ära hoida.

Aastal 2002 kandideeris Kõlar üksikkandidaadina Kõrgessaare vallavolikogusse ja kogus 47 häält. 2009. aastal teenis ta valimisliidus Surf ja Seiklus 16 häält ja 2013. aastal samas valimisliidus, aga Hiiu vallavolikogusse kandideerides 10 häält.

Sildid: ei tuugenitele, Paap Kõlar, valimisliit