TS Laevad juhikonkursi sõelal kolm inimest TÄIENDATUD

Augusti lõpuks peaks selguma mandri ja suursaarte vahel parvlaevaliiklust korraldava Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad uus juht; praegu on sõelale jäänud veel kolm kandidaati. Konkursile esitatud 50 kandidaadi seast on Tallinna Sadama juhi Valdo Kalmi sõnul alles veel kolm, kelle hulgast valik langetatakse augusti lõpuks. Kandidaadid on tugevad ja on võimalik valida, ütles Kalm BNSile.

Täna tuli teade, et Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad OÜ uueks juhatuse esimeheks saab Jaak Kaabel.

Jaak Kaabel on varasemalt töötanud majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus-ja merendusosakonna juhatajana, kus tegeles ka siseriiklike parvlaevaühenduste arendamise ja planeerimisega.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul osutus Jaak Kaabel valituks tänu eelnevale tugevale kokkupuutele Eesti parvlaevaliikluse ja ettevõtlusega, samuti on tal merendusalane kõrgharidus.

Jaak Kaabelil on magistrikraad rahvusvahelises merendusõiguses Kaplinna ülikoolist, samuti on ta läbinud mitmeid merendus-ja juhtimisalaseid koolitusi. Kaabel on tegelenud varasemalt ka ettevõtlusega.

Jaak Kaabel asub OÜ TS Laevad juhatuse esimehena ametisse 11. septembril.

