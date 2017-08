Tiiut remonditakse Soomes

Parvlaeva Tiiu avarii põhjuste ja vigastuste selgitamisega TS Laevad alles tegeleb. Samuti viib uurimist läbi ohutus­juurdluse keskus. “Parvlaev Tiiu dokkimine algas eile Naantalis asuvas laevatehases,” teatas TS Laevad juhatuse liige, laevandusvaldkonna juht Mart Loik neljapäeval. Varem kaaluti Tiiu dokkimist ka Tallinnas või Ventspilsis, Naantali valiti Loigu sõnul, kuna seal sai dokikoha kõige kiiremini. “Samuti on Soomes olemas kõigi meile vajalike tootjate esindused,” lisas Loik. Dokis tehakse laevakorpuse veealuse osa ja käiturite põhjalik ülevaatus. “Käiturid kontrollitakse ja testitakse tootja poolt üle, et ei jääks sisemisi varjatud vigastusi ja garantii kehtiks määratud perioodi lõpuni,” selgitas Loik.

Praegu on veel vara öelda, millal parvlaev Tiiu tagasi Helter­maale saabub. Teada on, et juuli lõpus merepõhja riivanud Tiiu jääb Hiiumaa liinilt eemale kuni pooleteiseks kuuks. Selle aja jooksul tehakse laevale dokis täielik ülevaatus, selgitatakse välja vigastuste ulatus ja alus remonditakse.

Heltermaa-Rohuküla liini teenindavad seni parvlaevad Leiger ja Hiiumaa.

