Tiiut asendab Hiiumaa

Avariisse sattunud parvlaev Tiiu on pooleteiseks kuuks remondis ja Leigri kõrval alustab tänasest Rohuküla-Heltermaa liinil reisijate ja autode ülevedu parvlaev Hiiumaa.

Autor: Helja Kaptein Tuuker.ee



Sildid: parvlaev, Tiiu, TS Laevad