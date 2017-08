Tiiu remont peaks lõppema septembriga

Parvlaev Tiiu on 10. augustist remondis Naantali laevatehase dokis. “Parvlaev Tiiu on hetkel tehases remondis. Olukord on kontrolli all ja teeme kõik, et laev naaseks peatselt liinile,” ütles OÜ TS Laevad juhatuse liige Mart Loik BNSile.

ASi Tallinna Sadam turundusspetsialisti Triin Rumi sõnul ei ole remonditööde maksumust veel võimalik hinnata ja see selgub siis, kui tööd laeval on tehtud. Rumi sõnul valmib laeva remont loodetavasti septembri lõpuks.

Hiiumaa liinil kurseeriv parvlaev Tiiu sõitis 28. juulil Rukki kanalis vastu kanali serva. TS Laevad pressiesindaja sõnul on Tiiu avarii tõttu liinilt eemal kuni poolteist kuud. Selle aja jooksul vaadatakse dokis laev täielikult üle, selgitatakse välja kahjustuste ulatus ja tehakse remont.

Tiiu eemaloleku ajal teenindavad Hiiumaa liini parvlaevad Leiger ja Hiiumaa.

