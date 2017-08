Surfi Fun sari külastas muhedat Hiiumaad

Kristel Pulges

Surfi Fun sarja kolmas etapp peeti Hiiumaal, Kärdla sadamas.Nädalavahetuse surfi­pidu nautisid 35 purjelaudurit, 21 aerulaudurit, osalejate pered ja Fun sarja fännid. Võistlusetapi parimad olid Raivo Saarm, Cerly Aulik ja Valde Viiding.Hiiumaa surfiüritus algas väikse ehmatusega, sest reede õhtul võeti liinilt maha parvlaev Tiiu. Saarelolijad tundsid sel hetkel end juba võitjatena. Öö jooksul Funi telk­laager siiski tasapisi kasvas ja hommikuks olid kõik registreerunud huvilised kenasti stardis. Laupäeval puhus tuul tugevusega kuni 12 sõlme ja pühapäeval puhanguti kuni 17 sõlme. Päike säras ja lainet maatuule tõttu praktiliselt polnud, ehk olud olid surfiharrastajatele igati sobilikud. Pealtvaatajad said võistlejate tegemisi jälgida Kärdla sadama muulil.Purjelauduritest võitis Hiiu Fun etapi mitmekordne sarja võitja Raivo Saarm (Team Jahe). Teiseks tuli Aivar Kajakas (Team Mahe) ja kolmas oli noorsurfar Frank Ervin.Naistest võitis etapi Cerly Aulik (Team Chica), järgnesid noorsurfarid Lola Maria Pärna (TPLK) ja Helena Lindström (TPLK).Noorte (U20) seas võitis Hiiu Fun etapi Frank Ervin, Oscar Naabel ja Lola Maria Pärna (TPLK) ees. U15 vanuse­arvestuses võitis etapi Margaret Kalm (TPLK), järgnesid Surfikool.ee noored Hugo Kruus ja Silver Soans.Hiiu etapi purjelauaklasside parimad olid klassis Suur Funboard Raivo Saarm, klassis Väike Funboard Boris Ljubtšenko (Eru Surf Team) ja klassis Svertlaud Andrus Jõgi (Puri).Purjelaua klassis võistles ka viis hiidlast. Neist neli esindasid Hiiu Surfiklubi: Toomas Pertel oli 17. kohal, Liisa Aasma 23., Elena Lass 29., Anti Tara 31., Dago Jahtklubi esindaja Alvar Viin oli 22. kohal.Sarja kokkuvõttes on juhtpositsioonil Raivo Saarm, teisel kohal Valde Viiding ning kolmas on naiste esinumber Cerly Aulik. Naiste teisele positsioonile tõusis Hiiu etapi järel Lola Maria Pärna ja kolmas on Helle Väin (Team Chica). Noorte (U20) arvestuses juhib sarja Frank Ervin, teine on Lola Maria Pärna ja kolmas Artur Luure (NYCS).Etapi aerulaua (SUP) klassi osalejaid oli tavapärasest rohkem, sest isiklikku varustust seekord vaja polnud. Võisteldi aja peale, suhteliselt lühikesel distantsil ja sõitmiseks kasutati ühesugust varustust. Arvesse läks võistleja parim tulemus, mida võis korduvalt üle sõita. Kuna vahed olid väga väikesed, siis jagus pinget kuni võistluse lõpuni.Etapi võitis Valde Viiding (Hangloose). Vaid sekund kauem oli distantsil Boriss Ljubtšenko (Eru Surf Team). Kolmanda koha saavutas Aivar Kajakas (Team Mahe). Naiste arvestuses saavutas kindla võidu Cerly Aulik (Team Chica), järgnesid Helena Lindström (TPLK) ja Lii Vilms (Team Chica).Ka Sup arvestuses osales üks hiidlane, Liisa Aasma, kes oli 19. Hiidlane Martin Berkmann oli seekord korraldaja rollis.Sarja kokkuvõttes asub SUP klassis liidripositsioonil Valde Viiding. Punkti kaugusel on Mati Link ja kolmas on naiste esinumber Cerly Aulik. Naiste teist kohta hoiab jätkuvalt Annika Tuisk-Ilves (Pärnu Surfiklubi) ja kolmas on Kati Keevallik (Team Chica).Hiiu Fun etappi toetasid Hiiumaa Surfiklubi, HiiuSurf­Shop ja Eesti Purjelaualiit, mugava võistluskeskusega toetas võistlust Kärdla sadam.Surfi Fun 2017 sari koosneb neljast etapist + Aegna maratoni boonusetapist. Esimene etapp peeti juunikuus Pärnus, teine juulis Narva-Jõesuus, kolmas Hiiumaal, järgmine on 12. augustil Aegna Maraton ning sari lõpetatakse 2.–3. septembril Saaremaal.Ott Kallas