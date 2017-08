Stabiilsus + võimsused = areng

Elektrilevi panustas 1,45 miljonit eurot olulisse elektrivarustuse sõlmpunkti, Käina piirkonnaalajaama, parandades nii suure hulga tarbijate elektrivarustust, aga luues ka uusi, veel kasutamata võimalusi.

Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari avaldas lootust, et uus alajaam lahendab valla ettevõtjate jaoks kaks suurt probleemi ning tagab stabiilsuse ja kvaliteedi. Valla (plasti)ettevõtjad on olnud hädas voolupinge kõikumiste ja mikrokatkestustega. Teine mure on ebapiisav võimsus. Padari tõi näiteks, et AS Dagoplast ei saanud tootmist laiendada, kuna vabu võimsusi Käinas enam ei olnud. Elektrilevi lahendas olukorra, tuues lisatoite ja ehitades Dagoplasti jaoks eraldi alajaama. Aga näiteks Lehtmas saab Dagoplasti tsehh töötada ainult tänu sellele, et teised ettevõtted oma võimsusi ei kasuta. Tema hinnangul vajaks Hiiumaa elektrivõrk ettevõtluse edasiseks arenguks võimsust juurde.

Tarmo Mänd, kes Eleringi nõukogu liikmena seisis hea Hiiumaa elektrivõimsuste kasvu eest, ütles, et vestles hiljaaegu Eleringi juhatuse liikme Kalle Kilgiga ning sai kinnituse, et kava tuua 110kilovoldine ühendus Leisist Kärdlani välja, on jätkuvalt jõus. Mänd lisas, et üksi Käina ja Leisi alajaama valmidusest ei piisa, kuna Käina-Kärdla liini läbilaskevõime on väike. Hea uudis on see, et tema andmetel algab uue liini­trassi valik juba järgmisel aastal.

Loodetavasti jõuab 110kilovoldine ühendus peagi ka Hiiumaale, ainsasse maakonda, kus see veel puudub.

29. august 2017