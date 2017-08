Riigigümnaasiumide õpetajad tulid suvekooli

Tõnu Soop

Igal suvel kogunevad riigigümnaasiumi töötajad, et arutada hariduse teemadel ja üksteisega paremini tuttavaks saada. Sel korral korraldab riigigümnaasiumide suvepäevi Hiiumaa gümnaasium.“Kuna riigigümnaasiume tuleb juurde nagu seeni pärast vihma, on loomisel ka uued traditsioonid – suvekool on üks neist,” selgitas Hiiumaa gümnaasiumi õppe­nõustaja Margit Kagadze, kes külalisi võõrustab.





Autor: Harda Roosna Tõnu Soop

Sildid: haridus, riigigümnaasium, suvekool