Regula vajus kreeni

Pühapäeval, kui Hiiumaalt mandrile soovijaid eriti rohkesti, tekitas segadust parvlaev Regula, mis Heltermaa sadamas kreeni vajus. “Oli tehniline rike ühe pumbaga, selle tulemusel oli laev mõned kraadid kreenis,” täpsustas TS Laevade avalike suhete juht Sirle Arro probleemi tagamaid. Laeva väljumine Heltermaalt venis tund aega. Arro selgitas, et laeva üks pump ei töötanud, kuid see saadi korda meeskonna jõududega. Regula pisiremont tekitas segadust ka Hiiumaa ja mandri vahelises laevade sõiduplaanis – Regula sõitis vabagraafikus. Pisut hilines ka Helter­maa sadamasse saabuv parvlaev Hiiumaa, mis ootas Regula lahkumist. Õhtuks olukord üleveol normaliseerus ning nii kohvikutepäevade külastajad kui ratsu­päevadel osalejad said mandrile tagasi.

Samalaadne asi juhtus Regulaga ka 2002. aastal Suures Väinas, kui laev sõitis Saaremaa ja mandri vahet.

Autor: Helja Kaptein Pühapäeval, kui Hiiumaalt mandrile soovijaid eriti rohkesti, tekitas segadust parvlaev Regula, mis Heltermaa sadamas kreeni vajus. “Oli tehniline rike ühe pumbaga, selle tulemusel oli laev mõned kraadid kreenis,” täpsustas TS Laevade avalike suhete juht Sirle Arro probleemi tagamaid. Laeva väljumine Heltermaalt venis tund aega. Arro selgitas, et laeva üks pump ei töötanud, kuid see saadi korda meeskonna jõududega. Regula pisiremont tekitas segadust ka Hiiumaa ja mandri vahelises laevade sõiduplaanis – Regula sõitis vabagraafikus. Pisut hilines ka Helter­maa sadamasse saabuv parvlaev Hiiumaa, mis ootas Regula lahkumist. Õhtuks olukord üleveol normaliseerus ning nii kohvikutepäevade külastajad kui ratsu­päevadel osalejad said mandrile tagasi.

Samalaadne asi juhtus Regulaga ka 2002. aastal Suures Väinas, kui laev sõitis Saaremaa ja mandri vahet.

Sildid: parvlaev, Regula, tehniline rike