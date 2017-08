Rahvast pungil nädalavahetus

Algav nädalavahetus on Hiiu saarel ilmselt üks selle aasta rahvarohkemaid. Lisaks suvitajatele, kes tulevad saarele puhkust veetma, ekskursioonile või siis Mamma lugusid vaatama-kuulama, on eeloleval nädalavahetusel veel hulga suursündmusi, mis rahvast kokku meelitavad.

Kõige olulisem ja kohvilähkritele üle kogu riigi kuulsust toonud on Kärdla, nüüd siis juba Hiiumaa kohvikutepäevad, mis algasid eile ja kestavad pühapäevani.

Sama suurt tähelepanu, eriti hobuinimeste hulgas, on pälvinud ka Kärdla ratsupäevad, mis kestavad samuti neli päeva. Need toovad lisaks ratsutajatele ja nende abilistele saarele ka üle paarisaja ratsu.

Lisaks kestab reedest pühapäevani Püha­lepa kirikus kuues Pühalepa muusikafestival, kus saab kuulda kõrgetasemelist muusikat. Festival toob saarele Collegium Musicale ja hulganisti tippmuusikuid.

See kõik tähendab, et saarel on rahvast mitmeid kordi rohkem kui tavapäraselt elanikke.

Hiiu Leht soovib, et nüüd kui meid on nii palju, peaksime üksteisest lugu nii rannas, kontserdisaalis, kohvikus kui maanteedel liigeldes või autot parkides. Kõik koos ja üksteisest hoolides saame selle nädalavahetuse mõnusalt mööda saata ja nautida sedagi, et korraks on Hiiu saare asustustihedus võrdne mõne linnaga.

Vahel ju võib!

