Raamatukogus uus töötaja

Hiiu valla raamatukogu arendusspetsialist-vanemraamatukoguhoidja ameti­kohale kandideeris kaks inimest. Valituks osutus Pilleriin Altermann, kes eelnevalt töötanud Apollos personalijuhina. Raamatukogu juhataja Annely Veevo ütles, et mõlemad olid väga tugevad kandidaadid, kuid Altermanni eeliseks oli, et ta on valdkonnaga väga hästi kursis.Altermann töötas raamatukaupluse Apollo personalijuhina ja tuleb Hiiumaale Tallinnast.