Puski kiriku tulevik – kingitus EV 100

Puski päeval tegi Haridusselts Edu esimesena Hiiu saarel kingituse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks – selleks on kirikuhoone taastamine.Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis tervitas Haridusselts Edu ja kohalike külainimeste algatust päästa Puski õigeusu­kirik hävingust ning taastada see vähemalt nii, et kunagi saaks hoonesse turvaliselt siseneda.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis tervitas Haridusselts Edu ja kohalike külainimeste algatust päästa Puski õigeusu­kirik hävingust ning taastada see vähemalt nii, et kunagi saaks hoonesse turvaliselt siseneda. Puski päeval tegi Haridusselts Edu esimesena Hiiu saarel kingituse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks – selleks on kirikuhoone taastamine.Kodukant Hiiumaa juhatuse esinaine Ester Tammis tervitas Haridusselts Edu ja kohalike külainimeste algatust päästa Puski õigeusu­kirik hävingust ning taastada see vähemalt nii, et kunagi saaks hoonesse turvaliselt siseneda.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Haridusselts Edu, kirikuhoone taasmine, puski