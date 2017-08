Pühalepa premeerib vallajuhte ja ametnikke

Hergo Tasuja

Pühalepa vallavoli­kogu otsustas teisi­päevasel istungil tunnustada vallajuhte ja ametnikke vastavalt staažile kas viie või kolme kuupalga suuruse preemiaga.Teised Hiiumaa vallad preemiaid maksta ei ole plaaninud. “Hiiu vallavolikogul ei ole kavas maksta preemiat ei volikogu esimehele, aseesi­mehele ega vallavanemale,” oli volikogu esimees Jüri Ojasoo resoluutne.





Autor: Kaasautor Hergo Tasuja

