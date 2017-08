Põleng Kassari külas

Päeva rosin

“Eestis on suur voli ja vabadus teha oma kogu­kondadega koos kõike seda, mis inimestele tähtis. On kurb, kui mõnes kohas veel öeldakse, et üht või teist ei tehta selle­pärast, et seda ülesannet pole neile pandud.”

Vabariigi president Kersti Kaljulaid Eesti külade Maapäeval Vana-Vigalas 6. august 2017