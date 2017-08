Poemüüja ehk meelepärane amet kogu eluks

Müüja Tiiu Ala on Nurste kaupluses leti taga seisnud juba 45 aastat, teda hoiab seal meelepärane amet ja kodu lähedus. “Kinni hoiab kodu ja õpitud amet, mis meeldib,” tõi Tiiu Ala (63) välja põhjuse, miks ta on Nurste poes juba 45 aastat töötanud. “Vastumeelselt ma tööle ei lähe ja leti taga kaovad ka muremõtted.”

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht



Sildid: müüja, nurste, tiiu ala