Padari kohale poolsada soovijat

OÜ TS Laevad juhatuse uus esimees selgub augusti teises pooles või septembris, ettevõtte senine juht Kaido Padar suundub juhtima ASi Eesti Talleks. Uue juhi valimiseni võtab ameti üle praegune juhatuse liige Mart Loik.

“Töö käib, võtame konkurssi tõsiselt. Seda korraldab meil personaliotsingu firma ja esitab augusti kesk­paigaks meile lühikese nimekirja,” ütles Tallinna Sadama nõukogu esimees Valdo Kalm BNSile.

Seni on Kalmu sõnul ise oma kandidatuuri esitanud üle 30 inimese ning sinna on lisandunud personalifirma kandidaadid. “Nii et kokku ligi 50–60 inimest, päris korralik valik ja praegu käivad intervjuud,” ütles Kalm.

Kalmu sõnul juhib Loik juhatust kuu või kaks, kuni uus esimees välja valitakse. “Me ise loodame augustis valiku ära teha,” märkis Kalm.

TS Laevad OÜ on Tallinna Sadam AS tütarettevõte, mille eesmärgiks on parvlaevaliikluse korraldamine Saaremaa, Hiiumaa ja mandri vahel.

