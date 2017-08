Olgem mõistlikud

Meie siin, Eestis ja Hiiumaal, saame nautida Eesti Vabariigi taastamise aasta­päeva pidustusi, rõõmu tunda Ott Tänaku rallivõidu üle, vaielda, milline Hiiu valla investeering peaks olema number üks ja arutleda, mis on Hiiumaa mure­kohad. Terrorismi selles, kodanike poolt välja pakutud loetelus veel pole. Isegi turvalisust mitte. Siiski on ka meie igapäevategemistele langenud terrorismi vari.





