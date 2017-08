Mesilastest ja taimemürkidest Hiiumaal

Eestis on hakatud rääkima mesilasperede hukkumisest ja selle ühest põhjusest – taimekaitsevahendite väärkasutamine põldudel. Kuidas on lood Hiiumaal?

Vastab Eesti mesinike liidu (EML) liige Uku Pihlak: Meilgi on mesilasperede hukkumisi, eriti kevaditi on kahjud suured, sest siis on need silmaga näha. Samas ei saa midagi kindlat öelda põhjuste kohta, kuid sageli on viga ka ebapädevas mesindamises. Mesilasperede hukkumised Hiiumaal on tingitud pigem mesilashaigustest, hoolimatusest, oskamatusest ja ebajärjekindlusest perede ravimisel. Ebapiisav lestatõrje loob soodsa pinnase viirushaiguste levikuks. Enne varroatoosiepideemiat oli siin viirushaigusi oluliselt vähem. Muidugi on haigustest räsitud mesilaspere vastupanu kaasaegsetele erinevatele taimekaitsevahenditele ja nende jääkide koosmõjule nõrgem. Ka on viirushaiguste analüüsimine väga kallis. EML on alustamas mesilasperesid laastavate viirushaiguste seiret ja organiseerib usaldusmesinike võrgustikku Eestis. Seirega uuritakse ägeda paralüüsi, kroonilise paralüüsi ja deformeerunud tiibade viiruste esinemist. Kohtun Hiiumaa mesinikega õppepäevadel, aga mu tutvusringkond pole eriti suur. Mürgitamisest oleme rääkinud vaid üldiselt, sest meie n-ö organiseerunud mesinikel ja õppustel osalejatel pole taimekaitsetöödest põhjustatud mesilasperede kahjustamist või hukkumist ette tulnud. Aga on veel hulgaliselt n-ö metsikuid mesinikke, kelle mesilaste elust ja elutingimustest pole midagi teada või teatakse vaid kuulujuttude kaudu.