Lipp piiripunktis

Hiiu Lehele tuli vihje, et Kärdla politsei­jaoskond rikub lipuseaduse­ § 5, kuna mastides on ainult viirid, aga kuna samas on ka piiripunkt, peaks olema ööpäevaringselt heisatud Eesti lipp, mis öösiti ka valgustatud.

Vastab PPA pressi­esindaja Maria Gonjak: Kärdla puhul ei ole tegemist rahvusvahelise piiripunktiga, seega loetletud (seaduse) punktid ei kohaldu ning tõepoolest kasutame seal viirisid, mis ei ole öösel valgustatud. Rahvusvahelised piiripunktid on Lehtma ja Heltermaa sadamas, kus vajalikud nõuded on täidetud.

Sildid: lipuseadus, viirid