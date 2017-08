Kuritegevuse tase Hiiumaal vähenes veelgi

Kuritegevuse tase on Eestis jätkuvalt languses. Aasta esimese seitsme kuuga vähenes kuritegude arv mullu sama ajaga võrreldes 1515 võrra ehk 9 protsenti. Hiiumaal pandi toime kuus kuritegu vähem, kokku sai kirja 54 kuritegu – see on maakondadest väikseim kuritegevuse number.

Seitsme kuu järel oli vaid kaks maakonda, kus paha­tegude hulk kasvas. Tartumaal registreerisid õiguskaitse­asutused 1724 süütegu ehk mullu sama ajaga võrreldes 40 võrra rohkem. See tegi kasvuks 2 protsenti. Teine kasvava kuritegevusega maakond oli Jõgevamaa, kus tänavu jaanuarist juulini oli 322 kuritegu ehk mullusest 39 võrra rohkem. Seega oli kasvuprotsent 14.

Mujal maakondades aasta esimese seitsme kuuga kuritegevus kahanes: Harjumaal 351 võrra 7929ni, Lääne-Virumaal 164 võrra 629ni, Ida-Virumaal 327 võrra 2327ni, Hiiumaal kuue võrra 54ni, Läänemaal 69 võrra 174ni, Raplamaal 77 võrra 303ni ning Järvamaal 106 võrra 210ni. Saaremaal kahanes kuritegude arv 18 võrra 162ni, Pärnumaal 93 võrra 740ni, Viljandimaal 36 võrra 335ni, Valgamaal 138 võrra 258ni, Põlvamaal 72 võrra 303ni ning Võrumaal 126 võrra 281ni.

Kogu Eestis registreerisid õiguskaitseasutused jaanuarist juulini kokku 15 799 kuritegu, mida on mullusest 1515 võrra vähem.

Autor: Hiiu Leht Kuritegevuse tase on Eestis jätkuvalt languses. Aasta esimese seitsme kuuga vähenes kuritegude arv mullu sama ajaga võrreldes 1515 võrra ehk 9 protsenti. Hiiumaal pandi toime kuus kuritegu vähem, kokku sai kirja 54 kuritegu – see on maakondadest väikseim kuritegevuse number.

Seitsme kuu järel oli vaid kaks maakonda, kus paha­tegude hulk kasvas. Tartumaal registreerisid õiguskaitse­asutused 1724 süütegu ehk mullu sama ajaga võrreldes 40 võrra rohkem. See tegi kasvuks 2 protsenti. Teine kasvava kuritegevusega maakond oli Jõgevamaa, kus tänavu jaanuarist juulini oli 322 kuritegu ehk mullusest 39 võrra rohkem. Seega oli kasvuprotsent 14.

Mujal maakondades aasta esimese seitsme kuuga kuritegevus kahanes: Harjumaal 351 võrra 7929ni, Lääne-Virumaal 164 võrra 629ni, Ida-Virumaal 327 võrra 2327ni, Hiiumaal kuue võrra 54ni, Läänemaal 69 võrra 174ni, Raplamaal 77 võrra 303ni ning Järvamaal 106 võrra 210ni. Saaremaal kahanes kuritegude arv 18 võrra 162ni, Pärnumaal 93 võrra 740ni, Viljandimaal 36 võrra 335ni, Valgamaal 138 võrra 258ni, Põlvamaal 72 võrra 303ni ning Võrumaal 126 võrra 281ni.

Kogu Eestis registreerisid õiguskaitseasutused jaanuarist juulini kokku 15 799 kuritegu, mida on mullusest 1515 võrra vähem.

Sildid: kuritegevuse tase