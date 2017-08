Koostööleping allkirjastatud

Hiiu vald ja tuuleenergia tootja Nelja Energia allkirjastasid juuli viimasel päeval koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi asukohas Apollo madaliku lähistel seisnud alusel.

Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul oli see oluline versta­post Eesti esimese mere­tuulepargi saamisloos. “Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse,” rääkis Kruus.

Hiiu valla vallavanem Reili Rand nimetas lepingut Hiiumaale vajalikuks ja kasulikuks. “On väga tänuväärne, et üks energia­ettevõte näeb oma tavapärase äritegevuse juures ka vajadust ja võimalust kogukonda tagasi panustada. Pikalt kestnud läbirääkimised pole meie jaoks alati olnud kerged, kuid täna võin julgelt kinnitada, et oleme tegutsenud Hiiumaa heaks,” lisas Rand.

MTÜ Hiiu Tuul vaidlustas Hiiu valla ja arendaja koostöölepingu, praegu käib vaidlus ühingu vaideõiguse üle.

