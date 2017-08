Kohvikutepäevad lõpetab luuleõhtu

Aivar Viidik

Luuletaja Kai Aareleid ja muusik Riho Sibul sisustavad pühapäeva õhtupooliku müstilises Paluküla kirikus Hiiumaa luulega. Sündmus on inspireeritud kevadel ilmunud “Hiiu luule raamatust” ja on jätkuks kaunist Hiiumaast inspireeritud luule tutvustamisele. Lisaks loovad meeleolu Taaniel Palmiste luulevideod.“Loodan, et see õhtu on ka ilusaks lõppakordiks kogu nädala­vahetuse vältavatele kohvikutepäevadele,” ütles luuleõhtu korraldaja Aivar Viidik, kelle sõnul aitab meeleolu loomisele kaasa ka asukoht.“Kui Kai Aareleid pakkus luuleõhtu toimumispaigana välja Paluküla kiriku, tundus see kohe õige,” lausus Viidik. “Nüüd, kus oleme seda ruumi rohkem tunnetanud, tundub mulle, et kõik plaanitu sobib sellesse sakraalsesse interjööri suurepäraselt – nii Hiiu luule, Riho Sibula muusika kui ka noore videokunstniku Taaniel Palmiste luulevideod.”Kõik Hiiu luule huvilised on oodatud Paluküla kirikusse pühapäeval, 6. augustil kell 21. Luuleõhtu korraldab MTÜ Hiiu Öko ja toetab Kultuurkapital. Tasku tuleks pista pisut piletiraha.