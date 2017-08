Kes tegi?

Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov teatas, et Hiiu Lehe artiklis “Pruuli õpilased noppisid tiitleid” oli ebaõige väita, et Hiiu vald värskendas ehk uuendas Kärdla staadioni rajakatet.

“Täpsustan, et Hiiu vald ei värskendanud staadionit. Staadioni omanik on eraõiguslik juriidiline isik SA Hiiumaa Spordikool ja ka rekonstrueerimisprojekti (mitte värskendusprojekti) koostamine ja elluviimine on spordikooli initsiatiiv ja korraldus,” kirjutas Linkov, kes enda sõnul oli ka rajakatte uuendamise projektijuht.

Toimetus leiab, et loo autor ei eksinud, kuna Hiiumaa spordi­kool kuulub sajaprotsendiliselt vallale. Ka ütles vallavanem Reili Rand, et lisaks 70 000eurosele EASi toetusele lisas vald omalt poolt 20 000eurose omaosaluse ning aitas spordikoolil riigihanget korraldada.

Ka ei keskendunud eelnimetatud artikkel staadioni raja­katte rekonstrueerimise detailidele, vaid valgustas staadionil peetud maakonna meistrivõistluste tulemusi.

Autor: Hiiu Leht Hiiumaa spordikooli direktor Kristi Linkov teatas, et Hiiu Lehe artiklis “Pruuli õpilased noppisid tiitleid” oli ebaõige väita, et Hiiu vald värskendas ehk uuendas Kärdla staadioni rajakatet.

“Täpsustan, et Hiiu vald ei värskendanud staadionit. Staadioni omanik on eraõiguslik juriidiline isik SA Hiiumaa Spordikool ja ka rekonstrueerimisprojekti (mitte värskendusprojekti) koostamine ja elluviimine on spordikooli initsiatiiv ja korraldus,” kirjutas Linkov, kes enda sõnul oli ka rajakatte uuendamise projektijuht.

Toimetus leiab, et loo autor ei eksinud, kuna Hiiumaa spordi­kool kuulub sajaprotsendiliselt vallale. Ka ütles vallavanem Reili Rand, et lisaks 70 000eurosele EASi toetusele lisas vald omalt poolt 20 000eurose omaosaluse ning aitas spordikoolil riigihanget korraldada.

Ka ei keskendunud eelnimetatud artikkel staadioni raja­katte rekonstrueerimise detailidele, vaid valgustas staadionil peetud maakonna meistrivõistluste tulemusi.

Sildid: rajakatte uuendamine, staadion, vald