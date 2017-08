Kassaris põlesid käimla ja kõlakoda

Reedel, 25. augusti hommikul kella 11 ajal teatati häire­keskusele tulekahjust Käina valla Kassari külas. Teataja sõnul põles kõlakoja sein. Samal päeval paar tundi hiljem tuli teade, et Kassaris põleb välikäimla. Tulekahju kustutamiseks kulus päästjatel ligi tund aega. Kassari kiigeplatsil asuv kõlakoda sai tulekahjustusi, kuid käimla hävis täielikult. Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et kahtlustatakse tahtlikku süütamist ning politsei uurib toimunu asjaolusid. “Raske mõista, miks niimoodi tehakse ja hävitatakse vara, mis kuulub meile kõigile ja mida me kõik kasutame,” oli Aasma kommentaar.

Sildid: põleb, tulekahju, välikäimla