Käina kultuurikeskuse fassaad saab uue ilme

Hergo Tasuja

OÜ Haasoja töömehed remondivad Käina huvi- ja kultuurikeskuse fassaadi – teise etapi tööd peaks valmima oktoobris.Praegu uuendatakse hoone ida- ja põhjakülg. Tööde käigus need soojustatakse, vahetatakse välja uksed ja aknad. Lisaks tuleb toestada vajunud vundamenti.Kultuurikeskuse tagumise osa juurde rajatakse kõnnitee ja paigaldatakse välisvalgustus.Samal ajal kui töö käib, toimib keskus edasi. “Tellija ehk Käina valla jaoks on oluline, et tööd maja kasutamist oluliselt ei takistaks, kuna nii huvikooli õppetöö kui ka kultuurikeskuse üritused peavad jätkuma,” selgitas abivallavanem Tiivi Lipp.“Tööde valmimisel peaks hoone olema kasutajale mugav, võimalikult vastupidav, energiasäästlik ja madalate ülalpidamiskuludega.”2015. aastal teostatud esimese etapi tööde käigus uuendati keskuse siseruumid,­ teisel korrusel asuv kontserdisaal, sellega piirnev ruum ja tantsuklass. Tööde maksumus oli 300 000 eurot ja põhiosa remondirahast tuli Käina valla eelarvest, EAS toetas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 32 000 euroga. Edaspidi on plaanis etapi kaupa rekonstrueerida kogu hoone.Teise etapi tööde maksumus on 244 000 eurot. Töid toetab 32 000 euroga Ettevõtluse arendamise sihtasutus regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist. Ülejäänud raha tuleb Käina valla eelarvest.Kogu hoone rekonstrueerimiseks koostati mullu eelarve. Selle järgi on vaja veel u 1,9 miljonit eurot. Käina vallavanema kohusetäitja Tiivi Lipp ütles, et arvestada tuleb ehitushinnaindeksi muutustega, ja seega summa pigem suureneb.Hergo Tasuja