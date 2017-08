Itaalia jahimeeste seas võib olla salakütte

Eesti loomakaitse selts sai teate Itaalia jahimehelt, kes hoiatab peatselt Eestisse saabuvate Itaalia salaküttide eest.

“Olen näinud fotosid tuhandetest surnud partidest ja hanedest, ühel hommikul kõigest kahe jahimehe poolt tapetud kahesajast linnust,” kirjutas loomakaitse seltsi poole pöördunud Itaalia jahi­mees. Tema sõnul on mitmed neist partidest Eestis kaitse all.

Anonüümseks jääda soovinud jahimees lisas, et sellised kütid kasutavad hanede ja partide püüdmiseks elektrooniliste seadmetega tehtud akustilisi helisid, mis on Eestis jahipidamises keelatud. Vihjeid selliste rikkumiste kohta tuli paar aastat tagasi ka Hiiu Lehele.

Kirja autor annab teada, et küttide ninamees käis hiljuti Eestis ja otsis jahi­pidamiseks selliseid kohti, kus saab segamatult loomi tappa ja kuhu kontrollid ei ulatu.

Näiteks 2016. aastal karistas Keskkonnainspektsioon elektroonilise peibutus­vahendi kasutamise eest Kihnu saarel nelja, Ida-­Virumaal Aseri vallas kahte ja Käina vallas samuti kahte Itaalia jahimeest.

Asjatundjad leiavad, et probleemiks on ka see, et Euroopa Liidu liikmesriigis ja linnudirektiivi järgima pidavas Eestis puuduvad jahilindude laskelimiidid.

Jahieeskirja järgi kehtib partlastele, laugule, kajakatele ja tikutajale jahihooaeg 20. augustist 31. oktoobrini. Hanelisi võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini.

Loomakaitse selts kutsub inimesi sel perioodil üles olema tähelepanelikud ja teavitama võimalikust ebaseaduslikust jahipidamisest kohe numbril 526 7117 või keskkonnainspektsiooni valve­telefonil 1313.

Hergo Tasuja

