Vabariigi president Kersti Kaljulaid andis Kadriorus toimunud iseseisvuse taastamise 26. aastapäevale pühendatud vastuvõtul üle traditsioonilise tänukivi. Tänavu pälvis tänukivi akadeemik ja luule­taja, Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige Hando Runnel.“Hando Runnel omas sel kehval okupatsiooniajal maagilist jõudu, et valmistada meid ette uueks võimaluseks. Ta aitas säilitada me lootust. Aitas koos teistega ära tunda hetke, oli kohal, kui ta väljendatud unistustele anti iseseisvusega võimalus,” ütles president Kaljulaid tänukivi üleandmisel. Kivi võttis isa nimel vastu Henn Runnel.Iga aasta 20. augustil annab riigipea välja 1991. aastal Toompead kaitsnud rahnust murtud tänukivi, millega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kellel on olnud iseseisvuse taastamisel oluline roll.Traditsiooni algatas president Ilves 2007. aastal. Varasemalt on tänukivi saanud Heinz Valk (2007), Lagle Parek (2008), Tallinna teletorni kaitsjad (2009), laulu “Ei ole üksi ükski maa” sõnade autor Jüri Leesment ja postuumselt heli­looja Alo Mattiisen (2010), 20. augustil 1991 ülemnõu­kogus iseseisvuse taastamise poolt hääletanud (2011), Eesti muinsuskaitseliikumine (2012), Eesti iseseisvuse taastamise aegne Eesti ajakirjandus (2013), Kaitseliit (2014), 40 kirja algatajad (2015) ja loomeliidud (2016).