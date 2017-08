Iseennast autasustades

Pühalepa valla algatus maksta oma juhtidele hea töö eest prisket preemiat tekitab küsimusi. Kas heaks tööks saab lugeda seda, et ühinemisteemalistest läbirääkimistest teiste saare omavalitsustega täielikult loobuti? Või seda, et Hiiumaale makstav ühinemis­preemia oluliselt väiksemaks jäi?

Abivallavanem Antti Leigri viitas küll eelarve- ja majanduskomisjoni konsensuslikule otsusele, kuid head maiku sest plaanist ei jää. Makstakse ju valdade ühinemisel töökoha kaotanutele niigi maksumaksja rahast kompensatsiooni. Vallajuhtidele lausa aastapalk.

Meedias on arvutatud, et Reili Randa ootab sel juhul umbkaudu 24 000eurone ja Omar Jõpiselga 19 200eurone kompensatsioon. Ants Orava summa võiks siis olla umbes 27 000 eurot.

Tundub, et Pühalepa vallavanemat on ees ootamas topelttänu tehtu eest: kõigepealt preemia, siis koondamistasu. Kas nii kuldne käepigistus on ikka põhjendatud?

Selles mõttes on vallavolikogu esimehe Toomas Remmelkoore käitumine soliidsem, et teda premeeritute nimekirjas pole. Järelikult sai ikkagi igaüks ise otsustada, kas lasta endale preemiat maksta, mitte polnud tegu komisjoni sunniga.

Kindlasti on Pühalepa valla ametnikud teinud head tööd ja väärt preemiat. Seda enam, et koondamisthüvitist saavad ametnikud vaid ühe kuu töötasu määras ning preemiat koondatavatele ametnikele makstakse ka mujal. Näiteks Viljandi vald maksab kõigile lahkuvatele ametnikele, kellel staaži üle kümne aasta, lisaks poole aasta palga.

Kuid põhjendus, et preemiaga püütakse vältida olukorda, et ametnikud enne ühinemist töölt lahkuksid, kõlab pehmelt öeldes kummaliselt.

Iseenda preemiate põhjendamisel ollakse meil leidlikud. Meenutagem või Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemist. Peale pingelist võimujagamist sai vallavanem 7000eurose kompensatsiooni töökoha kaotamise eest ning asus erakordselt suure, 2000eurose palgaga volikogu juhtima. Kuna linnapea jätkas vallavanemana, siis tema kompensatsiooni ei saanud. See eest autasustati teda 7000eurose preemiaga hea töö eest omavalitsuste ühendamisel ja Kärdla sadama ehitamisel. Praegu on Kärdla sadama ehituse kohta käimas kohtu­menetlus.

Hiiu Leht loodab, et vigadest õpitakse ning vähemalt uues ühisvallas suudetakse hoiduda kiusatusest maksumaksja raha nii heldelt jagada.

25. august 2017