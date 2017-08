Inimesed, keda võib usaldada

Hiiumaa tarbijate ühistu ehk Coop Hiiumaa tähistab laupäevasel liikmepäeval 110. sünnipäeva.

Tulundusühistu, kuhu kuulub pea tuhat liiget ehk klientomanikku, on vabatahtlikkuse alusel asutatud ühistegevuse põhimõtetest lähtuv ühing. Lihtsustatult öeldes on see meie ehk hiidlaste endi oma ja hiidlaste endi nägu.

Tänases ühiskonnas pole tavatu, et inimene vahetab iga aasta-paari tagant töökohta. Seda enam on tore tõdeda, et 1907. aastal tegevust alustanud ettevõtet hoiavad paljuski koos töötajad, kes sellega seotud juba aastakümneid. Ja nad ei näita väsimuse märke, vaid otsivad pidevalt uusi väljakutseid ja võimalusi areneda.

Kahega neist, Tiiu Ala ja Alla Lemkovaga on juttu tänases lehes. Aga ligi neli aasta­kümmet on panustanud ka Anne Lindpere, Anne Kiivramees ning Sirje Niit.

Need on inimesed, keda me ei pruugigi iga päev märgata, ent kes annavad hindamatu panuse, et masinavärk õlitatult töötaks.

Ja see ei kehti ainult tarbijate ühistust rääkides. Usaldusväärseid ja pikaajalisi töötajaid leiab kindlasti ka teistest ettevõtetest ning omavalitsustest.

Nii teeb alati rõõmu, kui valla tänukirju jagatakse avaliku elu tegelaste ja poliitikute kõrval inimestele, kes aastaid valla või selle allasutuse heaks panustanud. Olgu siis koka või õpetaja või kontoritöötajana.

Kogemused ja usaldusväärsus on väärt vara. Märkame siis neid, kes sääraseid omadusi endas kannavad.

18. august 2017