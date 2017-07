Hiiumaal karu küttida ei tohi

Jahimehed tohivad augustiga algaval karujahi hooajal küttida Eestis 55 karu, mis on ühe võrra vähem kui mullu. Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu jaht on lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil, teatas keskkonnaameti pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile. Lääne-Virumaa jahimehed tohivad lasta 13 ja Ida-Virumaa kütid kümme karu. Harjumaal tohib lasta seitse ja Jõgevamaal kuus elukat. Järva- ja Tartumaal võib küttida mõlemas maakonnas neli, Pärnu- ja Raplamaal kummaski kolm, Põlva- ja Viljandimaal kummaski kaks karu ning Võrumaa kütid saavad lasta ühe karu. Hiiumaal ja Saaremaal ning Lääne- ja Võrumaal sel hooajal karusid küttida ei tohi.

Eelmisel aastal kütiti Eestis kokku 55 karu, limiit oli 56, 2015. aastal kütiti 49 karu, toona jäi laskmata neli lubatud elukat.

Karusid tohib Eestis küttida varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.

