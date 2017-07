Hiiumaa tuleb tagasi

Hiiumaa parvlaevatee on kanalite tõttu tõesti ohtlik ja eksimiseks on siin napilt ruumi. Reede pärastlõunal lahkus ilmselt juhtimisseadme rikkest tekkinud põhjapuute tõttu liinilt parvlaev Tiiu. Õnnetuse põhjuste otsinguil viidatakse laevaehitajatele.

Jaanuaris tukastas roolis Leigri kapten ja ka see, inimliku juhtimisseadme “rike”, lõppes äärmisel ohtliku merepõhja riivamisega. Õnneks pääsesid laevad mõlemal korral vaid muljumise ja kriimustustega ja auku laevapõhja ei tekkinud.

Olgugi, et püütakse teha kõik enese poolt võimalik, aga juhtub ikka. Ütleb ju vanasõnagi, et õnnetuste eest pole keegi kaitstud.

Parvlaeva Tiiu asemel liiklema pandud Regula on esimesest palju väiksem, mistõttu pühapäeval venisid ootejärjekorrad liiga pikaks. Ootajate kannatuse paneb see küll proovile, kuid kurjad kommentaarid ei aita ka kuidagi.

Vedaja TS Laevad reageeris nii kiiresti kui võimalik, pühapäeval öösel kell üks tehti lisareis Regulaga, nii et ühelgi sõitasoovijal ei tulnud veeta ööd sadamakail.

Nüüdseks kui on selgunud, et Tiiu jääb liinilt ära ja remonti pikemaks ajaks, teeb lisareise Regula ja Tiiu asemele toodi sündmusterohkeks nädalavahetuseks liinile hiidlaste kaua tagasi oodatud parvlaev Hiiumaa. Nüüd on hea võrrelda, kummad etemad tunduvad, kas “vana” Hiiumaa või uued Tiiu ja Leiger.

Hiiu Leht loodab, et TS Laevad teeb kõik enda st oleneva, et kõik saarelesoovijad kohale jõuaksid ja nädalalõpus taas ilma pikema järjekorrata mandrile tagasi jõuavad.

1. august 2017