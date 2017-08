Hiiu vallavanem kohtub valla­elanikega

Ainsana saare omavalitsustest on Hiiu vallas järje­pidevalt toimunud rahvakohtumised vallavanemaga. Tuleval nädalal ootab vallavanem Reili Rand taaskord kohtumisele, et aktuaalsetel teemadel rääkida.

Rahvakohtumised leiavad aset esmaspäeval Kõpu rahvamajas, teisipäeval Kõrges­saare vaba aja keskuses ja kolmapäeval Kärdlas valla­majas. Algusaeg on igal pool 17.30.

„Kohtumistel arutletakse Kärdla keskväljaku, Kõpu kooli, Hiiu valla teede ja muude käimasolevate arendus­projektide teemal,“ teavitas Rand.

Autor: Hiiu Leht Ainsana saare omavalitsustest on Hiiu vallas järje­pidevalt toimunud rahvakohtumised vallavanemaga. Tuleval nädalal ootab vallavanem Reili Rand taaskord kohtumisele, et aktuaalsetel teemadel rääkida.

Rahvakohtumised leiavad aset esmaspäeval Kõpu rahvamajas, teisipäeval Kõrges­saare vaba aja keskuses ja kolmapäeval Kärdlas valla­majas. Algusaeg on igal pool 17.30.

„Kohtumistel arutletakse Kärdla keskväljaku, Kõpu kooli, Hiiu valla teede ja muude käimasolevate arendus­projektide teemal,“ teavitas Rand.

Sildid: Kõpu, rahvakohtumised, vallavanem