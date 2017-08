Hiiu vallal juba teine lisaeelarve

Hiiu vallavolikogus oli eile esimesel lugemisel teine lisaeelarve. Selle põhieesmärgiks on viia eelarve vastavusse tegeliku olu­korraga.

Lisaeelarve, mida volikogu eelarve- ja majanduskomisjon 9. augusti koosolekul toetas, põhitegevuse tulude maht on 137 000 eurot.





Autor: Peep Lillemägi Hiiu vallavolikogus oli eile esimesel lugemisel teine lisaeelarve. Selle põhieesmärgiks on viia eelarve vastavusse tegeliku olu­korraga.

