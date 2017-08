Heiki Nabi teenis kuuenda tiitlivõistluste medali

erakogu

Pariisi maailma­meistrivõistlustel (MM) Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus kuuenda tiitlivõistluste medali võitnud Heiki Nabi jõudis tagasi kodumaale kolmapäeval.Kahe MM kulla ja pronksi kõrvale oma kollektsiooni hõbemedali lisanud 32aastast hiidlast oli lennujaamas tervitamas suur hulk rahvast. Sealhulgas abikaasa Egle Eller-Nabi koos tütre Renata ja pisipoja Henriga, kes just äsja kuuvanuseks sai.





Autor: Harda Roosna erakogu

Sildid: maadlus, nabi