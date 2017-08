ERJK jälgib kohalike valimiste eel munitsipaalmeediat

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) teatas, et asub kohaliku omavalitsuse volikogude valimise eel seirama avaliku raha eest välja antavate munitsipaalsete trükimeediaväljaannete kasutamist.

216 munitsipaalväljaannet hõlmav monitooring telliti ühiselt riigikontrolliga. Selle põhjal tehtav analüüs annab komisjonile materjali, mille alusel hinnata, kas on märke juhtumitest, kus linna- või vallaväljaandeid on kasutatud valimiskampaanias valikuliselt konkreetsete erakondade, valimisliitude või kandidaatide huvides.

Vastavate ilmingute tuvastamiseks võrreldakse muuhulgas valimiseelse perioodi meediakajastuste iseloomu ja mahtu tavapärase meediakajastusega. Meediamonitooringu andmeid saab riigikontroll kasutada avaliku raha kasutamist käsitlevates auditites. Monitooringu tegijaks on Balti Meediamonitooringu Grupp.

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eelse ja aegse perioodi rahakasutust analüüsides tuvastas riigikontroll, et Tallinna linnas oli poliitikute ja erakonna reklaamimiseks teavitustegevuse sildi all kasutatud avalikku raha. ERJK leidis, et maksumaksja raha eest on korraldatud avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, mille sisuline eesmärk oli valimistel osalenud poliitikute mainekujundus. ERJK leidis, et tegu on keelatud annetusega ja tegi ettekirjutusi raha tagasimaksmiseks.

ERJK teeb oma pädevuse piires järelevalvet, kas erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid järgivad valimiskampaaniat tehes erakonnaseadust.

Sildid: ERJK, meedia, valimised, volikogu