Emmaste vald alustab teetöödega

Emmaste vallavolikogu otsustas elektroonilisel istungil suunata kohalike teede tolmuvaba katte alla viimiseks kuni 180 000 eurot.

Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke ning kui teeehitaja valitud, saavad tolmuvaba katte Mänspe-Õngu tee, Kiriku, Võitööstuse ja Naeru tee Emmaste külas, Säde ja Õngu-Hindreka tee Õngu piirkonnas, Leisu tee, Külaküla-Selja tee, Prähnu tee, Tilga-Tõnise tee, Rannaküla ring ning Telleri tee Jausa külas. Kokku ligi 39 000 ruutmeetrit kruusateid, mille seas nii valla omandis olevaid kui avalikus kasutuses erateid. Eelarve- ja majanduskomisjon tegi teelõikude vahel valiku, arvestades tee olukorda ja teetöödeks vajalikke ettevalmistusi.

“Otsust oli enne volikogu istungit vaja, et asjaga saaks kohe edasi minna,” selgitas volikogu esimees Ülo Kikas, kelle sõnul volikogu järgmisel, augustikuu istungil toimuks eelnõude n-ö ametlik heakskiitmine.

Volikogu kiiret heakskiitu palus 27. juulil kogunenud valla­valitsus, kes põhjendas otsuse kiireloomulisust sellega, et teetöid on hea teha suvel ja pole aega oodata augusti lõpuni, mil volikogu järgmiseks istungiks koguneb.

26. juunil toimunud volikogu istungiks aga ei jõutud 8. juunil kogunenud eelarve- ja ajanduskomisjoni otsuseid eelnõuks ette valmistada.

Hergo Tasuja

Sildid: Emmaste, riigihange, tolmuvaba kate