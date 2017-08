Elektrilevi kaasajastas Käina alajaama

Elektrilevi uuendas 1,45 miljoni euroga 1973. aastal ehitatud Käina piirkonna­alajaama, läbi mille liigub tervet Hiiumaad elektriga varustav taristu.Käina piirkonnaalajaama 1,45 miljoni euro suurune investeering tagab senisest kvaliteetsema elektrivarustuse 5600 Hiiumaa kliendile, sh nii Käina, Pühalepa kui ka Emmaste valla elanikele.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Helja Kaptein Helja Kaptein | Hiiu Leht Helja Kaptein | Hiiu Leht

Käina piirkonnaalajaama 1,45 miljoni euro suurune investeering tagab senisest kvaliteetsema elektrivarustuse 5600 Hiiumaa kliendile, sh nii Käina, Pühalepa kui ka Emmaste valla elanikele. Elektrilevi uuendas 1,45 miljoni euroga 1973. aastal ehitatud Käina piirkonna­alajaama, läbi mille liigub tervet Hiiumaad elektriga varustav taristu.Käina piirkonnaalajaama 1,45 miljoni euro suurune investeering tagab senisest kvaliteetsema elektrivarustuse 5600 Hiiumaa kliendile, sh nii Käina, Pühalepa kui ka Emmaste valla elanikele.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: alajaam, elektrilevi