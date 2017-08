Eesti vanim võrkpalliturniir tähistab juubelit

Juubeliturniiri avamisel tänab Eesti võrkpalli liit neid, kes aastaid turniiri korraldamisse panustanud. Eesti võrkpalliliidu tänumeene turniiri traditsiooni ja järjepidevuse hoidmise eest saavad Leo Kaldma, Kadi Kiiver, Mati Kiiver, Ene Mänd, Harda Roosna, Raigo Sahtel, Lembit Sauer, Siiri Sülla, Heller Sööl, Kati Vaht, Jüri Vann ja Valter Voole. Eriliseks teeb loetelu, et lisaks võrkpalliasjatundjatele on selles ka ajakirjanikke. Oli ju turniiri algatajaks 1963. aastal tollase maakonnalehe Nõukogude Hiiumaa toimetus, Hiiu Lehe toimetus võttis selle au ja kohustuse üle 2004. aastal.Võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe ütles, et Hiiumaa võrkpalliturniiri teavad absoluutselt kõik võrkpallurid ja Hiiumaale tahetakse mängima tulla: “Hiiumaa turniiril on kindlasti väga eriline koht Eesti võrkpallimaastikul – see on erakordne nähtus selles mõttes, et kõik seda teavad ja ootavad ja kõik sellest turniirist lugu peavad.”Veermäe tänas Eesti võrkpallurite nimel kõiki turniiri korraldajaid läbi aegade, toetajaid, orgkomiteed – kõiki, kes seda ilusat traditsiooni elus hoiavad. “Kuuskümmend aastat teha järjepidevalt turniiri – see on imetlusväärne,” ütles Veermäe.Homme hommikul Kärdla staadionil algaval 60. Hiiumaa võrkpalliturniiril kohtuvad 42 tiimi enam kui 300 mängijaga. Registreerunud on 18 naiskonda ja 24 meeskonda ehk üks rohkem kui mullu. Kuigi kümmekond aastat tagasi oli osalejaid kõige rohkem, 60 võistkonda, on ka seekordne arv väga suur.Tänavustest turniiril osalejatest enamik on vanad tuttavad, aga on ka viis uut tiimi. Hiidlased on esindatud kahe nais- ja kahe meeskonnaga, saarlased sõidavad Hiiumaale võrkpalli mängima ühe nais- ja ühe meeskonnaga. Suur hulk võistkondi on Harjumaalt ja uue tulijana on esindatud ka Tartumaa.60. Hiiumaa võrkpalliturniir algab 12. augustil kell 9.45 Kärdla staadionil.Mängud toimuvad 12 väljakul, millest igaühel peetakse kaheksa-üheksa kohtumist. Mängukava on kõigile tutvumiseks staadioni stendil. Otsustavad kohtumised algavad kell 16.30 ja mängude orienteeruv lõpp on kell 18.Karikavõitjad selgitatakse nais- ja meeskondade arvestuses. Lohutusringi võitjatele on auhinnaks väike karikas. Tänavu valmistas karikad OÜ Ideeklaas.Mängude peakohtunik on juba aastaid olnud Mati Kiiver, nii ka tänavusel juubeliturniiril. Päevajuht on seekord Jaanus Kõrv.Eesti pikima ajalooga võrkpalli rahvaturniiri korraldavad Hiiu Lehe toimetus ja Hiiumaa võrkpalliklubi.